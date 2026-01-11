Snow Man・宮舘涼太、6歳の女の子の夢を叶えるため三重へ！ 『あんたの夢をかなえたろかSP2026』1.12放送
『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2026』が、TBS系にて1月12日18時30分から放送される。Snow Manの宮舘涼太は6歳の女の子の夢をかなえるため三重県へ。俳優の佐藤健は山形県の保育園で『恋つづ』の名シーンを再現するほか、話題の楽曲をテレビ初の弾き語りで披露する。
【写真】宮舘涼太、“大ファン”のために手料理振る舞う
毎年恒例の年始の風物詩は今年で31周年。これまでも“テレビの力で人々の夢をかなえたい！”というコンセプトのもと、毎年笑いと感動を与えてきた夢スペシャルだ。
佐藤健は、3月に勇退する保育園の名物先生に感動サプライズをするために山形県米沢市へ。佐藤の大ファンだという先生のために、大ヒットドラマ『恋はつづくよどこまでも』の名シーンを再現するほか、TENBLANKの楽曲「永遠前夜」をテレビ初の弾き語りで披露し、先生は大号泣。実はある出来事で悲しみに暮れていた中、心の支えとなっていたのが佐藤だったという。そんな先生の胸の内を知った佐藤の目にも思わず涙が…。
宮舘涼太は、6歳の女の子の夢をかなえるため三重県四日市市へ。宮舘の大ファンだという女の子の家をサプライズ訪問し、得意の手料理を振る舞う。テレビで一般の方に料理を振る舞うのは初めてだという宮舘は、“エレガントお子様ランチ”を作ることに。一緒に収穫したトマトで作る絶品パスタや、苦手食材を忍び込ませたスープなど、腕によりをかけてエレガントな料理を作る。料理中にはSnow Manの人気曲「カリスマックス」のコラボダンスや、特別な“あるもの”のプレゼントなど、サプライズが盛りだくさん。
『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2026』は、TBS系にて1月12日18時30分放送。
【写真】宮舘涼太、“大ファン”のために手料理振る舞う
毎年恒例の年始の風物詩は今年で31周年。これまでも“テレビの力で人々の夢をかなえたい！”というコンセプトのもと、毎年笑いと感動を与えてきた夢スペシャルだ。
宮舘涼太は、6歳の女の子の夢をかなえるため三重県四日市市へ。宮舘の大ファンだという女の子の家をサプライズ訪問し、得意の手料理を振る舞う。テレビで一般の方に料理を振る舞うのは初めてだという宮舘は、“エレガントお子様ランチ”を作ることに。一緒に収穫したトマトで作る絶品パスタや、苦手食材を忍び込ませたスープなど、腕によりをかけてエレガントな料理を作る。料理中にはSnow Manの人気曲「カリスマックス」のコラボダンスや、特別な“あるもの”のプレゼントなど、サプライズが盛りだくさん。
『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2026』は、TBS系にて1月12日18時30分放送。