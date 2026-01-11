本田紗来、警視庁イメージキャラとして制服姿で登場「可愛いさ最強」「お似合いですね」
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が10日にインスタグラムを更新。警視庁のイメージキャラクターとして制服姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】制服姿の本田紗来とマスコットの密着2ショット（2枚）
本田が投稿したのは警察官の制服を着た本田と警視庁マスコットキャラクター・ピーポくんの2ショット。投稿の中で本田は「この度、2026年度 ｢警視庁110番イメージキャラクター｣を務めさせていただくことになりました」と報告。続けて「そして、本日は、1月10日 110番の日です。警視庁で「一日通信指令本部長」を務めさせていただきました」とつづっている。
彼女の制服姿にファンからは「紗来ちゃん、可愛さ最強ですねぇ〜」「可愛くお似合いですね」「さらちゃん凄く綺麗」などの声が集まっている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）
