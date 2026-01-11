後藤祐樹の美人娘19歳・芹澤もあ、ふわふわ冬コーデ姿に「可愛いッッ」「この気温でも脚出せるの凄い」
元モーニング娘。の後藤真希の弟で千葉県八街市議の後藤祐樹の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが10日までにインスタグラムを更新。冬コーデのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】芹澤もあ、全身ショットで生脚披露（3枚）
芹澤が「冬はふわふわがすき！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ファーコートを着た彼女の姿が収められていて、コートの裾からはロングブーツの生脚も披露している。
彼女の投稿にファンからは「ふわふわもあちゃんめっちゃ美人さん」「可愛いッッ」などの声や「冬でも足出すのね！笑」「かわいいの為ならこの気温でも脚出せるの凄いわ」といったコメントも集まっている。
■芹澤もあ（せりざわ もあ）
2006年1月18日生まれの19歳。東京都出身。身長160cm。趣味はオセロ、早食い。スターダストプロモーション所属。2022年11月に父・後藤祐樹氏がYouTubeで、芹澤がアイドル活動をしていることを公表し話題となっていた。
引用：「芹澤もあ」インスタグラム（@moa_serizawa）
