比嘉愛未、美しさが別次元 背中見せドレス姿に「綺麗すぎる…」「エレガント」
女優の比嘉愛未が10日までにインスタグラムを更新。背中があらわになったシースルードレス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】比嘉愛未、美麗シースルードレスの全身ショット（2枚）
比嘉が「#仕事始め」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、背中があらわになったシースルードレスを着た彼女の姿が複数収められている。
「今年もどんな経験や出会いがあるかな」とつづる彼女が見せたドレス姿に、ファンからは「素敵ですね!!」「綺麗すぎる…」「エレガント」などの反響が寄せられた。
◼︎比嘉愛未（ひが まなみ）
1986年6月14日生まれ。沖縄県出身。オーディションを経て2007年放送の連続テレビ小説『どんど晴れ』（NHK総合）でテレビドラマ初出演にして初主演を果たす。翌年には劇場版も製作されたドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』シリーズ（フジテレビ系）に出演。2025年はドラマ『フォレスト』（朝日放送・テレビ朝日系）で岩田剛典と共に主演を務め、『放送局占拠』（日本テレビ系）にも出演した。
引用：「比嘉愛美」インスタグラム（@higa_manami）
