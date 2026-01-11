森香澄、赤が似合いすぎる“大人の色気”に反響「スタイルイイ」「最高美しい」
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が10日にインスタグラムを更新。赤いトップスと黒いロングスカートのソロショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】森香澄、カメラに向けてダブルピース（ほか2枚）
森が「最近はやっと朝活を始めました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、フリルがあしらわれた赤いタイトなトップスと、黒のタイトなロングスカートをまとった彼女がカメラに向けてポーズを決める様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「香澄ちゃん、超綺麗っす」「スタイルイイ」「最高美しい」などの声が集まっている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
【別カット】森香澄、カメラに向けてダブルピース（ほか2枚）
森が「最近はやっと朝活を始めました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、フリルがあしらわれた赤いタイトなトップスと、黒のタイトなロングスカートをまとった彼女がカメラに向けてポーズを決める様子が収められている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）