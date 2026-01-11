窪田正孝、細身なのに筋肉美がすごいと話題「凄い細マッチョ」「ブルースリーっぽい」
俳優の窪田正孝が10日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を公開。その姿が「細身なのに筋肉美がすごい」と話題を呼んでいる。
【別カット】窪田正孝、細身ながら際立つ筋肉美（ほか3枚）
窪田が投稿したのは、大きな窓から都市の景色が広がる室内で撮影されたショット。白のタンクトップ姿で室内でくつろぐ自然体の姿ながら、引き締まった腕や肩のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「凄い細マッチョ」「筋肉キレてますねー」「ブルース・リーっぽい」といった称賛の声が相次いで寄せられている。
■窪田正孝（くぼた まさたか）
1988年8月6日生まれ、神奈川県出身。2006年俳優デビュー。以降、ドラマ『デスノート』、『僕たちがやりました』、映画『東京喰種 トーキョーグール』、『初恋』など数々の作品に出演。2025年3月31日をもって19年間所属したスターダストプロモーションを退所し、以降はフリーランスとして活動。
引用：「窪田正孝」インスタグラム（＠masatakakubota_）
【別カット】窪田正孝、細身ながら際立つ筋肉美（ほか3枚）
窪田が投稿したのは、大きな窓から都市の景色が広がる室内で撮影されたショット。白のタンクトップ姿で室内でくつろぐ自然体の姿ながら、引き締まった腕や肩のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「凄い細マッチョ」「筋肉キレてますねー」「ブルース・リーっぽい」といった称賛の声が相次いで寄せられている。
1988年8月6日生まれ、神奈川県出身。2006年俳優デビュー。以降、ドラマ『デスノート』、『僕たちがやりました』、映画『東京喰種 トーキョーグール』、『初恋』など数々の作品に出演。2025年3月31日をもって19年間所属したスターダストプロモーションを退所し、以降はフリーランスとして活動。
引用：「窪田正孝」インスタグラム（＠masatakakubota_）