新春の京都で存在感を放ったレジェンドの手綱さばきに、ＳＮＳ上では感嘆の声が続出している。

１月１１日の京都１１Ｒ・淀短距離Ｓ（４歳上オープン・リステッド、芝１２００メートル）は、単勝１番人気のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）が豪快に差し切り勝利。武豊騎手が騎乗し、１１番手を追走、直線は残り２００メートル手前で右ムチを一発振るい、矢のような末脚を引き出し、ゴール前で首差で抜け出した。２６年、メイン初勝利に武豊騎手は「状態の良さで差し切ってくれました。なかなかの決め手があります」と振り返った。

これだけでは終わらない。京都１２Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１８頭立て）でも、１番人気のナリタエスペランサ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）に騎乗し勝利。大外強襲を決めたメインとは打って変わって、初コンビの相棒でハナを切ると、レースを見事にコントロール。ラスト３ハロンを１１秒９―１１秒５―１１秒５の絶妙なラップ構成で、悠々と逃げ切った。

メインに続き連勝で、今年の４勝目を挙げた武豊騎手は「先手を取れたら取ろうと思っていました」と満足そうに振り返った。

デビュー４０年目、衰えどころか、さらにすごみを増すような騎乗ぶりに、ＳＮＳでは「これは庭ですわ」「武豊Jがすごすぎるという結論に至った。」「京都は武豊を買え」「武豊マン絶好調やね」「唯一無二の人だよね」「武豊せんせいマジ感謝」「これは武豊の年になるんじゃないか」「武豊ｉｓ ＧＯＤ」「あー武豊さん神になっちゃった！」「武豊大先輩！」と同騎手をたたえるコメントが続出している。