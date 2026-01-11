FRUITS ZIPPER松本かれん、モノトーンコーデで雰囲気ガラリ 笑顔封印ランウェイに「ギャップがすごい」「新鮮」とファン悶絶【カワコレTGC】
【モデルプレス＝2026/01/11】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
FRUITS ZIPPERの松本かれんがランウェイに登場し、クールなモノトーンコーディネートを披露した。
【写真】ふるっぱー松本かれん「新鮮」モノトーンコーデでクールなランウェイ
松本は、黒のトップスにロングスカートを合わせ、スタッズがあしらわれた太めのベルトと襟元からのぞく白いフリルでアクセントを添えたコーディネートで登場。普段の可愛らしい姿とは一変したクールなスタイリングで笑顔を封印し、堂々としたウォーキングを見せた。
ランウェイ後のMCで松本は「私は、まさかクールの方に選ばれるとは思わなかったので、すごい緊張してちゃんとできてたか不安なんですけど、楽しかったです」とコメント。ファンからは「普段と雰囲気違う」「かっこよすぎる」「ちょっと笑っちゃってて可愛い」「ギャップがすごい」「新鮮」などの声が寄せられている。
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。
なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
