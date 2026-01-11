また同じカット → ちょっと待ったーー！【40・50代】周りと差がつく♡「ウルフレイヤー」

髪型に変化をつけたいけれど、冒険しすぎるのは不安……。そんな40・50代が取り入れやすいのが、ほどよく抜け感が出る「ウルフレイヤー」かも。レイヤーを入れることで髪に動きが出て、自然と立体的でシャレ感のあるヘアスタイルを目指せるはず。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、周りと差がつくウルフレイヤーをご紹介します。

ボブ感を残し、フェミニンに楽しむ

@kitadani_koujiroさんが、「スッキリ短め」と紹介しているウルフレイヤーを取り入れたヘアスタイル。ボブのレングスに、ウルフカットの要素を取り入れたレイヤーを入れてナチュラルな雰囲気に仕上げています。柔らかくフェミニンなムードが好みの人や、ウルフ初挑戦の人におすすめです。

長めの襟足で女っぽいムードに

襟足を長めに残し、ウルフの要素をやや強く感じるウルフレイヤー。毛先の毛量調整により、肩の素肌が透けるようなカットで、女っぽさもアピールできそう。カジュアルに毛束をつくりつつ、後頭部には頭の形がキレイに見えるボリューム感を引き出しています。毛先は軽く外巻きにして、首に沿うくびれを引き立てるとgood。

爽やかな短めレングスのウルフレイヤー

思い切って短くしてみたい気分の人は、こちらを参考に。顔まわりはショートボブのようなさっぱり感がありつつ、横顔と後ろ姿はエッジをきかせたウルフカットらしいシルエットを楽しめます。前下がりにカットされたサイドや、細かく入れた顔まわりレイヤーで小顔効果にも期待できそう。

ハイライトと組み合わせて、若見えにも期待

ダークトーンの髪色でもウルフレイヤーなら、周りと差がつくオシャレなヘアスタイルを目指せそう。レイヤーカットで軽さを出しつつ、毛流れのエアリー感を引き立てるハイライトを入れるとさらにこなれた雰囲気になれるかも。白髪に悩んでいる人も、細くハイライトを入れることで白髪をぼかす効果にも期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里