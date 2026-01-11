◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

◆東京会場

・会場 ： TOKYO NODE GALLERY A/B/C

・日程 ： 2025年12月6日（土）〜2026年1月9日（金）

・開催時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00

◆福岡会場

・会場 ： ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

・日程 ： 2026年2月7日（土）〜2月21日（土）

チケットご購入はこちら → https://l-tike.com/st1/mga_wm-general/sitetop

◆大阪会場

・会場 ：VS.（グラングリーン大阪内）

・日程 ： 2026年3月2日（月）〜3月31日（火）

※開催時間は会場ごとに異なります。

○チケット情報

◆東京会場

【一般】

平日（年末年始除く）：4,300円

休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：4,500円

【子供（小学生）】

平日（年末年始除く）：2,100円

休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：2,300円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）

◆福岡会場

【一般】

平日：3,300円

休日：3,500円

【子供（小学生）】

平日：1,600円

休日：1,800円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）

◆大阪会場

【一般】

平日：4,300円

休日（土・日・祝日)：4,500円

【子供（小学生）】

平日：2,100円

休日（土・日・祝日)：2,300円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）

※チケット料金はお一人様の税込価格となります。

※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。

＜所要時間の目安＞

『Wonder Museum』のご鑑賞には、約【60分】程かかります。

ご来場いただく際の目安として、ご活用ください。

※個人の鑑賞ペースによって、体験時間は異なります。あくまでも目安としてご認識ください。

＜チケットに関する注意事項＞

・営利目的の転売を禁止いたします。

・小学生以上のお⼦様よりお⼀⼈様1枚のチケットが必要となります。未就学児は18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。（年齢はご来場の当日時点）

・当⽇は、お⼀⼈様1枚チケットをお持ちいただく必要がございます。お⼿元にチケットが無い場合、いかなる理由があってもご⼊場できませんのでご注意ください。

・同行者の方が電子チケット対応のスマートフォンをお持ちで無い場合、当日、会場内の専用窓口にて有効な身分証明書でのご本人確認を行います。申込者、同行者の方ともご本人確認が可能な書類をお持ちの上、チケット申込者と一緒にご来場ください。ご本人確認ができない場合はご入場をお断りする場合がございます。

・チケット申込者が来場できない場合、スマートフォン未所持の同⾏者のみではご⼊場いただけません。

・Wonder Museumが延期・中止にならない限りチケットの払い戻しはお受けできません。

・オークションのみならず、「チケットショップ」および「ダフ屋」「SNS」等、正規ルート以外の売買行為で入手されたチケットは全て営利目的と判断し、チケットを無効にさせていただきます。

・オークションが成⽴しなくとも出品をされた時点で同様とみなします。なお、チケット代のご返金はいたしません。

・ダフ屋行為・チケット転売行為防止のため、転売サイトなどで購入されたチケットに関しましては、当日会場へはご入場できませんのでご注意ください。チケットのご返金もいたしません。

・チケット転売防止対策のため、ご入場の際にチケットお申込者・同行者ともにご本人確認をさせていただく場合がございます。ご来場の際は必ずご本人確認ができる書類をお持ちください。