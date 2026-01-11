Mrs. GREEN APPLE、新曲「lulu.」がTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期OPテーマに
Mrs. GREEN APPLEがフェーズ3最初の新曲として1月12日（月祝）にリリースする「lulu.」が、1月16日(金)より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマであることが発表された。
この発表に際して、大森元貴(Vo,G)が寄せたコメントも公開。また、発表と同時に「lulu.」の一部音源の解禁となる『葬送のフリーレン』最新PVも公開されている。
◆ ◆ ◆
■大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）コメント
原作から大好きで拝読させていただいていたので、光栄です。
lulu.という楽曲は 誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です。
「葬送のフリーレン」の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンが既に楽しみで仕方ありません。
ぜひ、lulu.も合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️デジタルシングル「lulu.」
2026年1月12日（月）リリース
TVアニメ「葬送のフリーレン」第２期 オープニングテーマ
■TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期
2026年1月16日放送開始
毎週金曜よる11:00
日本テレビ系全国30局ネット
“FRIDAY ANIME NIGHT”にて
※放送時間は変更になる場合があります。
1月17日より毎週土曜午前0時
各動画配信プラットフォームで最新話順次配信
【スタッフ】
原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)
監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎 シリーズ構成：鈴木智尋
キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里 コンセプトアート：吉岡誠子
デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹 美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵
3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子 音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call
オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE
エンディングテーマ：「The Story of Us」milet
アニメーション制作：マッドハウス
【声の出演】
フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃
ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司
ゲナウ：新垣樽助 メトーデ：上田麗奈 南の勇者：井上和彦
TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中／Blu-ray&DVD全7巻発売中
【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp
【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/
【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren
◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
◆東京会場
・会場 ： TOKYO NODE GALLERY A/B/C
・日程 ： 2025年12月6日（土）〜2026年1月9日（金）
・開催時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00
◆福岡会場
・会場 ： ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
・日程 ： 2026年2月7日（土）〜2月21日（土）
チケットご購入はこちら → https://l-tike.com/st1/mga_wm-general/sitetop
◆大阪会場
・会場 ：VS.（グラングリーン大阪内）
・日程 ： 2026年3月2日（月）〜3月31日（火）
※開催時間は会場ごとに異なります。
○チケット情報
◆東京会場
【一般】
平日（年末年始除く）：4,300円
休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：4,500円
【子供（小学生）】
平日（年末年始除く）：2,100円
休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：2,300円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
◆福岡会場
【一般】
平日：3,300円
休日：3,500円
【子供（小学生）】
平日：1,600円
休日：1,800円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
◆大阪会場
【一般】
平日：4,300円
休日（土・日・祝日)：4,500円
【子供（小学生）】
平日：2,100円
休日（土・日・祝日)：2,300円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
※チケット料金はお一人様の税込価格となります。
※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。
＜所要時間の目安＞
『Wonder Museum』のご鑑賞には、約【60分】程かかります。
ご来場いただく際の目安として、ご活用ください。
※個人の鑑賞ペースによって、体験時間は異なります。あくまでも目安としてご認識ください。
＜チケットに関する注意事項＞
・営利目的の転売を禁止いたします。
・小学生以上のお⼦様よりお⼀⼈様1枚のチケットが必要となります。未就学児は18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。（年齢はご来場の当日時点）
・当⽇は、お⼀⼈様1枚チケットをお持ちいただく必要がございます。お⼿元にチケットが無い場合、いかなる理由があってもご⼊場できませんのでご注意ください。
・同行者の方が電子チケット対応のスマートフォンをお持ちで無い場合、当日、会場内の専用窓口にて有効な身分証明書でのご本人確認を行います。申込者、同行者の方ともご本人確認が可能な書類をお持ちの上、チケット申込者と一緒にご来場ください。ご本人確認ができない場合はご入場をお断りする場合がございます。
・チケット申込者が来場できない場合、スマートフォン未所持の同⾏者のみではご⼊場いただけません。
・Wonder Museumが延期・中止にならない限りチケットの払い戻しはお受けできません。
・オークションのみならず、「チケットショップ」および「ダフ屋」「SNS」等、正規ルート以外の売買行為で入手されたチケットは全て営利目的と判断し、チケットを無効にさせていただきます。
・オークションが成⽴しなくとも出品をされた時点で同様とみなします。なお、チケット代のご返金はいたしません。
・ダフ屋行為・チケット転売行為防止のため、転売サイトなどで購入されたチケットに関しましては、当日会場へはご入場できませんのでご注意ください。チケットのご返金もいたしません。
・チケット転売防止対策のため、ご入場の際にチケットお申込者・同行者ともにご本人確認をさせていただく場合がございます。ご来場の際は必ずご本人確認ができる書類をお持ちください。
◾️映画情報
11月28日（金）より映画2作品 全国同時公開
◆ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』
Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
◆ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』
@2025 MGA Film Partners
