°ÜÀÒ±½¤Ç»Ø´ø´±¡ÖÈà¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡28ºÐÆüËÜ¿Í¤¬¹ë²÷ÃÆ¡Ä¸½ÃÏ¹âÉ¾²Á¡Ö¿¿¤ÎËÜÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×
Á°ÅÄÂçÁ³¤¬º£µ¨¸ø¼°Àï8¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î10Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè22Àá¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎËÜÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢12·î¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í»Ø´ø´±¤ÏºßÇ¤¤ï¤º¤«33Æü¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àµ¼°´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¿Í»ö¤ËÍÉ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Á°ÅÄ¤Ï11»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£º£µ¨¸ø¼°Àï8ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö67 Hail Hail¡×¤ÎÁª¼êºÎÅÀ¤Ç¤Ï10ÅÀËþÅÀÃæ¡Ö7ÅÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¿Í¤·¤¯¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¼éÈ÷¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿·èÄêÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¿¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎËÜÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ºò²Æ¤«¤é°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Á°ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï33ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤Ï·òºß¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¯¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë