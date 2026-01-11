ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡¡2¿Í¤Ë¤ª¤à¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤ÎIMM¡¡THEATER¤Ç·ëÀ®50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·ó¸÷¥¿¥«¥·¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê74¡Ë¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂç¤¤Ê¹õ¤¤ÂÞ¤ò»ý¤Á¡Ö²ÖÂ«¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡×¤È¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤à¤Ä¤ò¼è¤ê½Ð¤·ºå¿À¡¦µð¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2¿Í¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÄ²±ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤à¤Ä¤ò¤Ï¤¤¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥ëºå¿À¡Ê68¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤ä¤ï¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ïº£¤Ç¤Ï¡È¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡É¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤·¤¿3¿Í¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤Ï½ª»ÏÂçÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¼ã¼ê¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ý¿Í¡£ËÜÅö¤ËÆ±´ü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£