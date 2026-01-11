千葉県白井市復地区のデータセンター（ＤＣ）建設計画を巡り、隣接する住宅地の住民が８日、市を相手取り、事業者への開発行為の許可取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。

ＤＣは建築基準法で「事務所等」に分類されている。市は「事務所」として地区計画を決定し、開発許可を出したが、原告側は実態は「工場」「倉庫」で、地区計画の用途制限に反すると主張。「ＤＣは事務所」の妥当性を問う初めての訴訟となる。

訴えを起こしたのは、ＤＣ建設予定地に隣接する「第一種低層住居専用地域」に住む弁護士の及川智志さん（６０）。

訴状や及川さんによると、建設予定地は原則として建物が建てられない市街化調整区域だ。だが、市は事業者の提案を受け、都市計画法に基づく地区計画を決定。高さ制限１０メートルの住宅地の隣に、最高４０メートルの建物の建設を可能にした。

原告側は「市が私企業（事業者）の提案に基づいて地区計画を定め、開発許可を決めたのは市の裁量権を逸脱し、制度の乱用だ」と主張。市が昨年１１月に、ＤＣ４棟の建設計画に開発許可を出したのは違法だと訴えている。

さらに、ＤＣは大部分を機器が占めており、実態は「倉庫」に該当し、非常用発電機を備え、大量の重油やガスを貯蔵する点からは「工場」に当たると主張。地区計画で「事務所（ＤＣ）」と用途が定められた土地に「倉庫」「工場」は建てられず、開発許可を取り消さなくてはならないとしている。

及川さんは提訴の理由について、「都市計画法が乱用され、住宅地に高層のＤＣが次々と建てられようとしている。住民の生活が破壊されるのを黙って見てはいられない」と話した。

同市建築宅地課は「訴状が届いてから弁護士と対応を検討する」としている。