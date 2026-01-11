王座の防衛に成功した人気日本人女子レスラーのユーモアあふれる投稿が話題に。歓喜の報告に多くのファンが反応している。

【画像】日本人美女、ベルトを枕に“すっぴん”おやすみショット

WWE女子スーパースターのジュリアが10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「えっと、アレクサ・ブリスに勝ったよ」と、自身が持つWWE女子US王座のタイトル防衛をお茶目な写真とともに報告した。

日本時間の同日に行われたWWE「SMACKDOWN」にて、実力者アレクサとタイトルマッチを行ったジュリア。パートナーのキアナ・ジェームズや、アレクサと敵対する別勢力などの介入もあって、危なげなく防衛に成功している。

投稿にはいたずらっぽく舌を出して笑う自撮りと、すっぴん姿でベルトを枕にして眠る仕草の2枚が貼られている。なお後者の写真は、同じ大会で念願の統一WWE王座を獲得したWWE男子スーパースター、ドリュー・マッキンタイアの投稿をオマージュしたものだったようだ。

ドイツから届いたほっこり投稿にファンも「スーパースター」「美しい。次の試合も楽しみです」「あなたは王者にふさわしい」「これを続けよう！うまくいってる」などと祝福のコメントを送っていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved