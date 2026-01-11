「ストライカーとしての真価を発揮した」５試合ぶりにゴールを決めた前田大然を現地メディアが称賛！ セルティック指揮官は残留を熱望「彼を失いたくない」
現地１月10日に開催されたスコットランドリーグの第22節で、前田大然、旗手怜央、山田新の日本人３選手が所属するセルティックがダンディー・ユナイテッドと対戦。４−０で快勝した。
この一戦に先発した前田は３点リードで迎えた69分、ゴール前で味方のシュートをこぼれ球をダイレクトで押し込んでダメ押し点を奪取。５試合ぶりのゴールを決めた。
試合後、セルティック専門メディア『67hailhail』は、採点記事で前田に対して「７点」を与えて、「この日本人ストライカーは比較的静かで、相手の守備陣を脅かすことはほとんどなかった。それでもセルティックの４ゴール目ではストライカーとしての真価を発揮した」と評した。
また、スコットランドメディア『THE NATIONAL』によると、ダンディー・U戦がセルティック復帰戦となったマーティン・オニール監督が、この日本人アタッカーに言及している。
指揮官は近日中に前田と将来について話し合う予定であることを明かし、「彼にはクラブに残ってほしいと思っているよ。ここで何かを言って、３日後に違うことになることを恐れている。しかし、彼を失いたくない」と述べた。
昨年の夏にはステップアップを望んだものの、実現しなかった前田。果たして、この冬に動きはあるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然のダメ押しゴール！
