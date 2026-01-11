「バスケットボール・皇后杯全日本選手権、ＥＮＥＯＳ７６−６２デンソー」（１１日、国立代々木競技場）

決勝が行われ、ＥＮＥＯＳがデンソーを下し、３大会ぶり史上最多を更新する２８度目の優勝を飾った。今季限りでの現役引退を表明している元日本代表ＰＧ宮崎早織（３０）も巧みなゲームメイクで貢献し、１６得点７アシストで最後の皇后杯で有終の美を飾った。

試合はＥＮＥＯＳが終始リードを保ちながら試合を進めたが、デンソーにじわじわと差をつめられ、第３Ｑで同点に追いつかれると、第４Ｑ序盤で逆転を許した。

それでも馬瓜エブリンの３点シュートなどで突き放すと、日本代表ＰＧ田中こころのシュートなどで再び１０点差に。さらに宮崎もコーナーからの３点シュートを決め、デンソーの反撃を凌ぎきって、歓喜の瞬間を迎えた。

宮崎は試合終了のブザーとともに、仲間たちにもみくちゃにされて号泣。喜びの涙が止まらなかった。

優勝インタビューで宮崎は「まずは本当にたくさんのご声援ありがとうございました。本当に、本当にうれしいです。すごくもどかしかったシーズンがたくさんで、つらかったことの方が多かったんですけど・・・優勝ってこんなにうれしいんだなって改めて感じました。こんなに嬉しくて涙が止まらない優勝は初めてです。最高のチームメート、スタッフ、ファンの皆さんに恵まれて、今、このインタビューを受けていられるのが幸せです」と、再び涙した。

最後にトロフィーを掲げる時にも涙が止まらなくなった。