児島ボートの「スポーツニッポン杯」は11日、第12Rで優勝戦が行われ、4コースから捲り差した田村隆信（47＝徳島）が2Mもうまくさばいて、26年初Vを飾った。これが1年ぶりの優勝。イン残して田村を猛追した松井洪弥が2着、地元の守屋美穂が3着に入った。

準優日は穏やかだった水面も最終日は荒れ水面へと一変した。1Rから安定板を使用の2周レース。雪もちらつき、前半カードは突風でレース時間を遅らせたほどだ。さらに優勝戦は満潮時間と重なった。悪条件のオンパレードだったが、鳴門育ちの田村にとってはある意味好都合だった。

「波立った時用のペラ調整にガラッと変えて、良かったと思います。守屋さんや松井君とは足の差はあったけど何とか踏ん張れました。1マークはここしかないというところにうまく入れましたね」

松井の逃げもわずかに流れたとはいえ、守屋と上平の間をズバッと入った捲り差しは鮮やかだった。2マークも守屋を先に回らせて余裕を持って差し返し。松井の猛追もSG覇者のハンドルで見事に封じてみせた。

「今年はまだSGの権利がないので、まずはG1で結果を出したい」。この後はびわこG2秩父宮妃記念杯→鳴門G1四国地区選手権という日程。復活ムード漂う田村の走りに注目だ。

◇田村 隆信（たむら・たかのぶ）1978年（昭53）3月15日生まれ、徳島県出身の47歳。徳島支部の85期生として99年11月の鳴門でデビューして1走目で水神祭。00年6月にまるがめで初優勝。SG3V、G1・16Vを含め優勝は通算67回。同期には井口佳典、森高一真、湯川浩司、田口節子ら。1メートル70、血液型B。