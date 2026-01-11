55年間喧嘩をしたことがないおしどり夫婦？ 亭主関白な夫についていく妻。夫に先立たれた妻の表情に浮かぶのは…【著者インタビュー】

55年間喧嘩をしたことがないおしどり夫婦？ 亭主関白な夫についていく妻。夫に先立たれた妻の表情に浮かぶのは…【著者インタビュー】