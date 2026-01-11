“一時期30kg台”少女時代・テヨン、番組出演で思わぬ変化？「グラノーラだけ食べていたのに」

ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがレギュラーとして活躍中のバラエティ番組『驚きの土曜日』出演後、食べる物が多様になったと明らかにした。

去る1月10日、韓国で放送されたtvN『驚きの土曜日』は、400回特集を迎えた。コメディアンのムン・セユンは、400回すべて欠かさず出演し、自分が真の主人公だと自慢した。番組のメンバーは拍手を惜しまなかった。

【写真】テヨン、“痩せこけた姿”に心配の声相次ぐ

司会のブームは第2子ができたと告白した。彼はこの場で子供の性別が女の子だということまで明らかにし、スタジオは大きな拍手に包まれた。彼は「お姫様だ。娘だらけの家だ」と笑みを隠さなかった。

（写真＝tvN）1枚目：テヨン、2枚目右：ムン・セユン

番組出演後、変化した姿で少女時代のメンバーから感嘆されたテヨン。彼女は一時期、40キロにも満たない痩せた身体でファンに心配され、食事を管理したが、変わらず細かった。

しかし、テヨンは「ここに来てさまざまな物を食べるようになった」と話した。ブームは「グラノーラだけ食べていたのに」と反応した。テヨンは「小食からも脱した」と満足げな表情を浮かべた。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。