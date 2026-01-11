◆バスケットボール女子 皇后杯全日本選手権 最終日（１１日、東京・代々木第一体育館）

決勝が行われ、ＥＮＥＯＳが７６―６２でデンソーを下し、３大会ぶり２８度目の優勝を飾った。

ＥＮＥＯＳは馬瓜エブリン、梅沢カディシャ樹奈、八木悠香、宮崎早織、星杏璃が、デンソーは川井麻衣、高田真希、アニマム・ジャックダニエル、藪未奈海、笠置晴菜が先発した。今季限りでの引退を表明している宮崎がレイアップシュートで先制。その後は馬瓜が３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど、序盤からＥＮＥＯＳがペースを握った。デンソーはフリースローを着実に決め、徐々に差を詰めていった。接戦を繰り広げ、２１―１６でＥＮＥＯＳが５点リードし、第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２ＱもＥＮＥＯＳが序盤から得点を重ね、１０点差をつけた。対するデンソーも、笠置、川井が３Ｐシュートを決めるなど反撃。徐々に点差が詰まっていたが、終盤に馬瓜がレフトから３Ｐシュートを成功させるなど、ＥＮＥＯＳが再び突き放し、４０―２８で折り返した。

第３Ｑは藪の３Ｐシュートを皮切りに、デンソーが一気に差を詰めた。日本代表の高田がようやく初得点を挙げ、今野紀花も３Ｐで続いた。残り１分を切ったところで今野が同点のゴールを決め、４６―４６と並んで終えた。

互いに譲らず迎えた第４Ｑ。ＥＮＥＯＳの宮崎がゴールを決めると、デンソー・笠置が３Ｐですぐさま逆転した。直後に再び宮崎がネットを揺らしＥＮＥＯＳが再逆転。互いに点数を重ね５２―５１とＥＮＥＯＳがリードの場面で馬瓜が３Ｐシュートを決めガッツポーズを作った。その後も田中こころがレフトから３Ｐを成功させるなど得点を重ね、３大会ぶりの日本一に輝いた。馬瓜が両チーム最多の２３得点をマークし、勝利に貢献した。