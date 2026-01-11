藤井聡太六冠と永瀬拓矢九段による将棋のタイトル戦「王将戦 第一局」が、11日から掛川市で行われています。



将棋のタイトルのひとつ王将戦の第1局は、掛川城の二の丸茶室を会場に藤井六冠が防衛をかけ永瀬九段の挑戦を受けています。



対局は午前9時に先手の永瀬九段の一手から始まり、後手の藤井六冠は湯呑に手を伸ばしお茶を口に含んでから駒を指しました。



また、会場の周辺では・・・





（記者）「こちらでは、王将戦を記念して、販売される限定の御城印を買おうと多くの将棋ファンが列を作っています。」（将棋ファン）「本人が言ってるように、面白い将棋で納得する対局になってほしい。」「（藤井さんは）王将として来ていただいているので、これからも防衛してもらいたい。」対局とともに注目される藤井六冠の選んだおやつですが、午前は桂花園の小夜乃梅 抹茶小最中でした。この最中を販売しているお店をのぞいてみると、「おやつに選ばれた」と知った将棋ファンが買い求めていました。（将棋ファン）「兵庫県からきました。こちらが（おやつに）選ばれたので。（永瀬九段と）藤井さんも頼まれていたので、藤井先生のファンもたくさん来ているだろう。（お店が最中を）たくさん用意してくれていて、うれしい。」