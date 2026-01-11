コラボで叶う温活♡ナイネンのご自愛ニットランジェリー新作

“体温を1℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen(ナイネン)」から、心ときめくコラボアイテムが登場。mood is meとのコラボにより、女性の心身をいたわる温活ライフをやさしくサポートします。限定カラーMochaをまとったアイテムは、日常のリラックスタイムからご自愛時間まで幅広く活躍。着るだけでほっと温まる、新しいご自愛習慣をはじめてみませんか♡

限定Mochaで楽しむ温活コラボ

今回のコラボでは、コラボ限定色Mochaを採用した全6型が登場。【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール、腹巻ロングパンツ、フレンチスリーブトップス、ロングカーディガン、ハーフパンツ、マルチウォーマーを展開します。

セット着用すればお腹周りが二重になり、冷え対策にも心強いラインナップです。

ケアベア™×サンキューマート♡ALL390円で叶うパジャマパーティー雑貨

毎日使いたい主役級アイテム

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソールは6,980円(税込)。腹巻付きで肩回りが楽なデザインと、肌当たりのやさしい編地が魅力です。

【吸湿発熱】ロングカーディガンは9,570円(税込)。透かし編みとひざ上丈で、さっと羽織るだけでスタイルアップ。

リラックスタイムには【吸湿発熱】腹巻ハーフパンツ6,050円(税込)がおすすめ。ストレートシルエットでインナー使いにも最適です。

【吸湿発熱】腹巻ロングパンツは7,150円(税込)で、腹巻とパンツが一体化し下半身をしっかり温めます。

おうち時間を支える温活下着

【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップスは8,250円(税込)。取り外し可能な胸パッド付きで、腹巻仕様が安心感をプラス。

ご自愛を贈るホリデーセット

寒い季節にうれしいnainenのホリデーギフトセットも大好評。

【吸湿発熱】腹巻キャミソール6,980円(税込)、腹巻ロングパンツ7,150円(税込)、ロングカーディガン9,570円(税込)の3点を、通常23,700円(税込)のところ15%OFFの20,145円(税込)で用意。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな温活セットで、心も体も温まる冬を過ごしてみてください♪