先日、１８歳の誕生日を迎えた、モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



希空さんは「TGC静岡ありがとうございました❤」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、カメラに向かって様々なポーズを取る、希空さんの姿が見て取れます。







続けて「2026年初めてのTGC♡̴⟡.˚ 楽しかった~¨̮♡ 沢山名前呼んでもらえて嬉しかったよ」と、記しました。





そして「今年もいーっぱいみんなに会えますように！！」と、その思いを綴っています。





先日、誕生日を迎えた際に、希空さんは「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と、ドレス姿で花束を抱えた写真と共に記していました。





希空さんのWEB上での注目は大きく、2026年1月11日18時00分現在で、Instagramのフォロワー数は114.7万人に到達。YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.5万人に達するなど、多くのファンから支持を集めています。







