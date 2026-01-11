将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局1日目が11日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午後6時に永瀬が69手目を封じ、1日目が終了した。

午後5時49分頃、記録係は永瀬に声をかけられ封じ手の図面を準備。立会人の神谷広志八段（64）が午後6時を告げた後、永瀬は記録係に残り時間を確認。その後「封じます」と述べて、席を立った。

先手永瀬、後手藤井で始まった第1局。角換わり腰掛け銀の戦型から始まり、昼食休憩までに56手も進むハイペース。神谷を驚かせたのは、永瀬が63手目に指した▲2六歩。自らの歩を犠牲に相手の歩を前進させ、攻めの拠点や戦いの仕掛けにつなげる「継ぎ歩」の手筋を展開。一般的に相手の歩を5段目まで進めさせることが多いが、今局はさらに先の6段目へ。ここまで上ずらせたことで、永瀬が狙う右金を使った攻めのスピード感が増す。「かなり研究していないと指せない手だと思います」と語った。

このままだと永瀬の思惑通り。藤井は64手目△同歩に2時間2分、66手目△8六歩に33分使い、8筋からの攻め合いを決断。神谷は「ここまで候補に挙がっていた受けの手ではダメだと思ったのでしょう」と述べる。互いに敵陣をにらむ形となり、「2日目は殴り合いですね」と対局の行く末を見守った。

第1局2日目はあす12日午前9時から再開される。