漢 a.k.a. GAMI＆高橋知哉、HIP HOP×格闘技の実験的イベント開催
ラッパーの漢 a.k.a. GAMIと格闘家の高橋知哉（ボクシングWBF世界ヘビー級チャンピオン）が協同して、ラップ（言葉）と格闘（身体）という異なる表現を、同一空間・同一時間軸で交差させる実験的イベント『MURDERATION』を開催。イベントはYouTubeの動画コンテンツの収録という形式で、近く「9SARI」グループのチャンネルで公開する。
【写真】乱闘も発生したHIPHOP×格闘技の実験的イベント『MURDERATION』
収録は昨年12月28日、大阪・堺市産業文化振興センターで行われ、開催1日前のSNS告知で集まった約30人の観衆を前に約2時間、梵頭、紅桜らのラップとともに、地下格闘技の真剣勝負が2試合、繰り広げられた。乱闘など予定外のハプニングも発生し、演出と本気の境目がわからないカオスなイベントとなった。今後もイベントを継続し、関東でも開催を予定している。
■コメント
【漢 a.k.a. GAMI】知哉君の試合の時に歌わしてもらってその時に音楽と格闘技の融合は面白いと思い知哉君に協力してもらいこのイベントをやることとなりました。最初は動画で配信していき、ゆくゆくはお客さんを入れてヒップホップ格闘技イベントとして新しいジャンルとして盛り上げていきたい。名前を売るツールとして格闘家、ヒップホップアーティストにチャンスを与えられるイベントにしたい。
【高橋知哉】漢さんとお話してヒップホップに格闘技を混ぜて新しいスパイスをとりいれたいと言うことでこのイベントを開催するきっかけとなりました。今の時代（格闘家が）普通の試合演出では目立たない、有名にならないのでこのイベントが有名になるきっかけになればいいと思います。
