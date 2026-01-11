2児の母・柳原可奈子、“定番のメニュー”を詰め込んだ6歳長女へ新年の手作り弁当を披露「娘さん喜ぶね」「美味しそう」「愛情たっぷり」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が8日、自身のインスタグラムを更新。“定番”だというメニューを詰め込んだ新年の長女（6）への手作り弁当を披露した。
【写真】「娘さん喜ぶね」「愛情たっぷり」柳原可奈子が披露した6歳長女への“手作り弁当”
柳原は「楽しかった冬休みも終わりお弁当生活がスタート」と報告。「今日は大好物のしいたけさんをはじめ、長女の定番のメニューばかりです」と、写真を添えて紹介した。
「いつものたぬきむすびの素をきらしていたので、今日は広島菜の【ひろし】ふりかけにしてみたよ（ゆかりの仲間！これもおいしいよね）」と、おちゃめなこだわりもつづった。
さらに「長女の度々の確認『ママ、何してるの？』『ママ、どこいくの？』『ママ、誰に聞いてるの？』など色々バリエーションがあるのですが、最近新たに『みかん食べたいので、お願いいたします。ママに言っています』が加わり、そのあまりの丁寧さに笑ってしまいます笑」と、長女とのほほ笑ましいやり取りも明かし、「みかん美味しいよねぇ」「本当に子供たちみかん大好き笑」と、子どもたちの成長を楽しみながら見守る母の顔をのぞかせた。
コメント欄には「今日も可愛いお弁当だね 娘さん喜ぶね」「美味しそう」「愛情たっぷり」「ママの愛があふれていますね！」「子供の頃こんな可愛い弁当だったら嬉しかったと思う 昭和は茶色が基本だった気がする」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
