Mrs. GREEN APPLE、フェーズ3最初の新曲「葬送のフリーレン」第2期OPテーマに決定「lulu.」音源入りPVも解禁
【モデルプレス＝2026/01/11】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が1月12日にフェーズ3最初の新曲としてリリースする楽曲「lulu.」。この度、同曲が1月16日より放送開始となるTVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネット）の第2期オープニングテーマであることが発表された。
今回の発表と同時に「lulu.」の一部音源の解禁となる「葬送のフリーレン」最新PVも公開。先のフェーズ2では、“レコ大三連覇”のほかにも、2025年7月8日リリースのアニバーサリーベストアルバム「10」が100万枚ミリオン突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が史上初めて110億回を突破、さらにストリーミング1億回再生突破曲数がアーティスト別で単独1位の通算31曲に昇るなど、数々の金字塔を打ち立てたミセス。その新章が、いよいよ「lulu.」から始まる。
発表に際し、大森元貴（Vo／Gt）は「原作から大好きで拝読させていただいていたので、光栄です。『lulu.』という楽曲は誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です。『葬送のフリーレン』の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンが既に楽しみで仕方ありません。ぜひ、『lulu.』も合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
lulu.（※読み：ルル）
TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
2026年1月12日（月祝）リリース
TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期
1月16日放送開始
毎週金曜よる11時〜日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて
※放送時間は変更になる場合あり
※1月17日より毎週土曜午前0時各動画配信プラットフォームで最新話順次配信
勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地【オレオール】を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして。
◆ミセス「葬送のフリーレン」第2期OPテーマ担当決定
◆楽曲情報
◆「葬送のフリーレン」第2期放送情報
◆「葬送のフリーレン」第2期ストーリー
