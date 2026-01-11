ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ハルビン国際雪像彫刻コンテストの多彩な作品 中国黒竜江省 ハルビン国際雪像彫刻コンテストの多彩な作品 中国黒竜江省 ハルビン国際雪像彫刻コンテストの多彩な作品 中国黒竜江省 2026年1月11日 18時0分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威） 【新華社ハルビン1月11日】中国黒竜江省ハルビン市で6〜9日に開催された第28回ハルビン国際雪像彫刻コンテストでは、厳しい寒さの中、さまざまな作品がお目見えした。８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）８日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威） リンクをコピーする みんなの感想は？