■これまでのあらすじ

ハンドメイドでもっと稼ぐために、ママ友の子どもたちの写真をSNSに載せてしまった真希子。ママ友たちから「承認欲求のために他人を使わないで」と猛反発を食らうが、真希子はなぜ悪者にされるのかがわからない。家に帰れば夫が「どういうつもりだ」と怖い顔で待っていて…。



幼稚園の保護者とのトラブルについて、夫に電話があったそうです。詳細を聞いた夫は激怒して、私を待っていました。

みんな最初は褒めてくれていたのに、手のひら返しで私を悪者にするんだからひどいと思いませんか？ 正当に対価を要求しただけなのに…。私はただ、褒められてうれしかっただけ。喜んでもらえるならもっと作ってあげようと思っただけ。「くだらない趣味のために」…くだらない？ 家事と子育てをするだけの毎日が、この趣味でようやく輝き出したんです。同じ世界で同じことを繰り返し続ける毎日が、どれだけツラいか知らないくせに。そもそも…夫は私に関心がないんだもの。私の気持ちなんて理解してくれないよね。けれど、夫は「だからって他人に迷惑かけていいってことにはならない」と…。当然だけれど、厳しいことを言われました。そこに娘が起きてきて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)