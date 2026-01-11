【ロイズ】早期注文で最大10％オフに！ちょい早バレンタインがお得。

北海道のチョコレートメーカー「ロイズコンフェクト」は、2026年1月7日から、ロイズ公式オンラインショップで「早期割引キャンペーン」を開催しています。

公式オンラインストアでの注文がお得

バレンタインデー時期よりも早めの注文、発送でお得になるキャンペーンです。期間中、発送先1件につき、商品を7500円以上（送料、手数料別）購入すると、商品代金から最大10％オフになります。期間中、何度でも利用可能です。

注文方法、注文時期、発送時期によって割引率が異なります。

ロイズ公式オンラインショップからの注文の場合、1月7日から15日までの注文分は10％オフになります。配送期間は1月10日から22日までが対象です。

1月7日から26日までの注文分は、5％オフになります。配送期間は1月23日から31日までが対象です。

電話・FAX・はがきからの注文の場合、1月7日から26日までの注文分は、3％オフになります。配送期間は1月10日から31日までが対象です。

各商品の賞味期限は、準備や発送などに時間がかかり、到着時点では公式オンラインショップ記載の期限より短くなるため、2月14日より早い賞味期限の商品が届く可能性があります。使用する日にちを確認して配送日を指定してください。

賞味期限1か月と記載の商品は、発送日を含め21日程度、賞味期限45日と記載の商品は発送日を含め25日程度の日持ちのものが届く可能性があります。

お酒やスキンケア商品、手提げ袋、バレンタイン限定袋、保冷袋はキャンペーン対象外です。「ロイズ 楽天市場店」「ロイズ Yahoo!ショッピング店」「ロイズLINEギフト店」「ロイズeギフト」での購入は対象外です。

東京バーゲンマニア編集部