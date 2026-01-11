ENEOSが28度目の皇后杯優勝…エブリン＆宮崎が躍動、デンソー下し3大会ぶり頂点

1月11日、国立代々木競技場第一体育館で「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」の女子ファイナルラウンド決勝が行われ、ENEOSサンフラワーズが76－62でデンソーアイリスを下し、3大会ぶり28度目となる優勝を果たした。

試合の立ち上がりから主導権を握ったのはENEOSだった。第1クォーターは宮崎早織を起点に長短のショットを精度高く沈めたENEOSが21－16と先行すると、続く第2クォーターには梅沢カディシャ樹奈の3点プレーなどで勢いづいたENEOSがさらにリードを拡大。オコエ桃仁花のタップパスから馬瓜エブリンのコーナースリーが決まるなど、その差を12点まで広げてハーフタイムを迎えた。

第3クォーターは一転してデンソーが猛追。前半に苦しんだリバウンド争いで盛り返すと、ファストブレークも繰り出し、開始6分半で2－12のラン。同残り53秒には今野紀花が試合を振り出しに戻すミドルジャンパーを決め、46－46の同点で最後の10分に突入した。

勝負の第4クォーターは、開始1分にデンソーが笠置晴菜の3ポイントでこの試合初めてリードを奪い、以降は両チーム譲らず一進一退の展開となった。しかし、同中盤に馬瓜エブリン、プレッツェルアシュテン、田中こころが立て続けに3ポイントを決め、ENEOSが一気に2ケタ点差までリードを拡大。同終盤には今シーズン限りでの現役引退を表明している宮崎にも2ケタ得点に乗せる3ポイントが飛び出し、最多優勝を誇るENEOSがデンソーの反撃を振りきった。

■試合結果



デンソーアイリス 62－76 ENEOSサンフラワーズ



DENSO｜16｜12｜18｜16｜＝62



ENEOS｜21｜19｜ 6｜30｜＝76