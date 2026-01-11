【近畿の天気】成人の日の１２日（月・祝）は凍てつく寒さ…晴れ着にはカイロを持って　１３日（火）以降は寒さ和らぐ

１月１２日（月・祝）の近畿地方は、真冬の寒さの「成人の日」。２０歳のつどいなどにお出かけの方は、晴れ着姿に手持ちのカイロを持つなど万全の寒さ対策をとってください。



１１日（日）の日本付近は冬型の気圧配置が強まり、この冬一番の強い寒気が流れ込んできています。１２日（月・祝）朝にかけて日本海側を中心に断続的に雪が降り、大雪となる所があるでしょう。局地的に降り方が強まったり、風が強まってふぶく所もありそうで、日本海沿岸では高波にも警戒が必要です。





１２日（月・祝）午後６時にかけて降る雪の量は多い所で、北部の山地で５０ｃｍ、北部の平地で４０ｃｍ、中部の平地でも１０ｃｍ、南部の平地で１ｃｍの見込みです。１２日（月・祝）朝にかけて北部では積雪が短時間で急増するおそれがあり、普段雪の少ない中部と南部の平地でもうっすら雪の積もる所があるでしょう。特に朝のお出かけは、路面凍結や交通への影響に注意が必要です。その後、昼前には雪の降り方は次第に弱まるものの、北部を中心に雪が降るでしょう。午後は冬型の気圧配置は緩み、北部の雪は次第にやむ見込みで、中部と南部は広く晴れるでしょう。日ざしが届いても、１２日（月・祝）は極寒です。朝は厳しい冷え込みで、最低気温は前日より大幅に低く、マイナス２℃から１℃くらいでしょう。日中もあまり気温が上がらす、最高気温は６℃から８℃くらいで真冬の寒さになりそうです。３連休最終日のお出かけはしっかり防寒をしてください。厳しい寒さは一時的で、１３日（火）以降はまた寒さが和らぎそうです。次の週末は大学入学共通テストや、私立中学の入試などがありますが、今のところ北部で雨や雪が降り、中部と南部は晴れる見込みです。急激な気温の変化で体調を崩さないように気をつけましょう。