これはちょっと頼もしすぎ！ たっぷり入って扱いやすい！撥水×多収納で毎日ガンガン使える【ニューバランス】のリュック、Amazonでチェックできるよ！
スポーツも日常も一つで完結。整理しやすい大容量デザイン【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、スポーツシーンから普段づかいまで幅広く対応する、頼れる大容量モデル。耐久性の高い素材を採用し、長く使えるタフな仕上がりとなっている。30リットルのゆとりある収納力は、ウェアやタオル、シューズ、書類、ガジェット類までしっかり収まり、通勤・通学からジム通い、週末の外出まで幅広いシーンで活躍する。
本体には高撥水加工を施しており、雨の日でも安心して使用できる。汚れもふき取りやすく、日常の扱いやすさを高めているのもポイント。
多数のポケットを配置し、荷物を整理しながら収納できる設計となっている。サイドには傘やペットボトルを収納できるポケットを備え、必要なものをすぐに取り出せる利便性を確保している。
スポーティなシーンにも、カジュアルな日常にも自然に馴染むデザインで、性別や年齢を問わず使いやすい。耐久性・収納力・撥水性を兼ね備えた、毎日の相棒として頼れるバックパック。
