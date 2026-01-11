◇第91回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 決勝(11日、国立代々木競技場第一体育館)

バスケットボール皇后杯決勝が11日に行われ、ENEOSサンフラワーズがデンソー アイリスを下し、女王奪還となりました。

第1Qは馬瓜エブリン選手が9得点をあげるなど、ENEOSが5点リード。第2Qにはプレッチェル アシュテン選手が2本の3Pシュートを沈めるなど、40-28の12点差で折り返します。

ところが第3Qは苦戦。一時14点差としますが、わずか6得点にとどまり、46-46と同点となります。

さらに第4Qには、序盤に一時逆転を許す展開。それでも宮崎早織選手の得点ですぐさま再逆転すると、馬瓜選手やプレッチェル選手、田中こころ選手と3Pシュートが飛び出し、突き放します。さらに残り2分27秒には宮崎選手の3Pシュートも決まり、勝負の最終QでENEOSは4本成功。76-62で下しました。馬瓜選手がチーム最多23得点。宮崎選手は最終Qだけで11得点をあげてチームをけん引しました。

前回大会ベスト8に終わったENEOS。実に49大会ぶり4強入りを逃すこととなりました。雪辱を果たすべく挑んだ今大会は、準決勝のトヨタ自動車アンテロープス戦で大接戦の末に勝利。決勝は大差を追いつかれる展開も意地の勝利で、3大会ぶり28回目となる頂点に返り咲きました。