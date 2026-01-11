シンガーソングライターの浜田省吾(73)が11日、同日予定していた愛媛公演を延期すると発表した。急性咽頭炎のため。

浜田の公式サイトで「浜田省吾が急性咽頭炎に罹患の為、2026年1月11日(日)愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホールにて開催を予定しておりました『SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025-2026 Under The BLUE SKY』の公演を延期させていただくこととなりました」と報告。

振替日程については現在関係各所と調整中とし、「ご購入いただきましたチケットは、そのまま振替公演に有効となります。また、残念ながら振替公演日にご来場が叶わないお客様には、チケットの払戻しを受け付けさせていただきます」と呼びかけた。詳細が決定次第、公式サイトなどで発表するという。

そして「公演を楽しみにしてくださっていたファンのみなさまには、公演当日のご案内になりましたこと、ならびに多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。