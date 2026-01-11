¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡ºÆ·úÆôºê¾ë7¼þÇ¯µÇ°ÇÕ¡ÛÆ£ÅÄ¹¯À¸¡¡3ÃåÊ³Æ®¤ÇËü½®·ô¹×¸¥¡¡¥¤¥á¡¼¥¸ÎÉ¤¯¿å¿Àº×ÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖºÆ·úÆôºê¾ë7¼þÇ¯µÇ°ÇÕ¡×¤¬11Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤é¸þ¤«¤¤É÷¤¬¶¯¤¯¡¢1R¤«¤é°ÂÄêÈÄ¤òÁõÃå¤·¤Æ¼þ²óÃ»½Ì¡ÊÅ¸¼¨¤¬2¼þ¤«¤é1¼þ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï3¼þ¤«¤é2¼þ¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á9R°Ê¹ß¤¬Ãæ»ß¡¦ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê½ç±ä¤Ï¤Ê¤·¡Ë¡£
¡¡ÀÅ²¬»ÙÉô¤Î137´ü¥ë¡¼¥¡¼¡¦Æ£ÅÄ¹¯À¸¡Ê20¡Ë¤¬½éÆü4R¤Ç6¥³¡¼¥¹¤«¤éÎÏÀï3Ãå¡£3Ï¢Ã±1Ëü2780±ß¤Î¹âÇÛÅö¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ô»ú¡¢É¾²Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÁ°²ó¤¬¡ËÃÏ¸µ¤Î¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÎëÃ«¡Ê°ìÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¿®ÍÑ¤·¤Æ¡£Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤·¤³¤ÎÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤ÎÆôºê¿åÌÌ¤Ï¡Ö¿åÌÌ¤¬¹Å¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Ë3Ãå¤¬¼è¤ì¤¿¤«¤é¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡£6¹æÄú¤Î2ÆüÌÜ1R¤Ç¿å¿Àº×¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¡£