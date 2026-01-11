¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÆî¤ÎÍ¦¼ÔÌò¡¦°æ¾åÏÂÉ§¤Î±éµ»¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡¼ïºêÆØÈþ¡õ»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡õ¾®ÎÓÀé¹¸¤¬¾×·â
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì½Ð±é¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥óÌò¡¦¼ïºêÆØÈþ¡¢¥Õ¥§¥ë¥óÌò¡¦»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯Ìò¡¦¾®ÎÓÀé¹¸¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ëÆî¤ÎÍ¦¼ÔÌò¤Î°æ¾åÏÂÉ§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾åÏÂÉ§¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¼ïºêÆØÈþ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Âçº®Íð¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂè2´ü¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç16Æü¸á¸å11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¾å±Ç¡£ºÇ¿·PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆËâ²¦·³¤ÈÀï¤Ã¤¿¡È¿ÍÎàºÇ¶¯¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿¡ÈÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤¬PV¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ÏÃæÈ×¡¢´ÑµÒ¡õÅÐÃÅ¥¥ã¥¹¥È¤Î3¿Í¤Ë°æ¾å¤¬´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¼¡¼¡ª¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ªÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡£ÆÍÁ³¤Î½Ð¸½¤ËÂç¹²¤Æ¤Î3¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¡Ê¥È¡¼¥¯¡ËÃÙ¤¤¤è¡¢Ì¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡ª¡×¤È¡ÈÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÅÐÃÅ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆî¤ÎÍ¦¼Ô¤Î¼ýÏ¿ÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥óÌò¤Î¼ïºê¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡ÖÏÂÉ§¤µ¤ó¤¬µ¢¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¼ïºê¤µ¤ó¤È¡¢¡ØÏÂÉ§¤µ¤ó¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤Æ¤¤¹¤®¤Æ¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë°æ¾å¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥ä´é¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ëâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô°ì¹Ô¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡È¸åÆüëý¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¡£ËâË¡»È¤¤¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¡¢Í¦¼ÔË´¤¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ãç´ÖÃ£¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×3200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯9·î¡Á24Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ö¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡×¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2´ü¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹7´¬¼ýÏ¿¤ÎÂè61ÏÃ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
