¡Ú¹Åç¡Û½©»³æÆ¸ã¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡Éü¸¢¤Ø½çÄ´¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»Å¾å¤¬¤Ã¤¿
à·òºßá¤Ï·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦²¼ÅÄ»ÔÆâ¤ÎµÈº´Èþ±¿Æ°¸ø±à¡¦ÅÄµí¥µ¥ó¥É¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµåÁíÀª£¹Áª¼ê¤Ç¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ëº½ÉÍ¤Ç¤Î·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉÌó£³»þ´Ö¡¢´À¤òÎ®¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ë²Ì¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢ÂÎÎÏ¤âÉ¬Í×¡×¤È¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸£¶£´»î¹ç¡¢£³£¸°ÂÂÇ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤à¤±¡¢ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Ç¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö²¼ÅÄ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¼ê¤Î¥Þ¥á¤¬ÇË¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤À¤±¤Ï·ç¤«¤µ¤º·ÑÂ³¡£¼ê¤Ëà¥ª¥Õá¤òºî¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£²£¶Ç¯¤ËÈ÷¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÎãÇ¯¤Ê¤é¥¥ã¥ó¥×°Ê¹ß¤Çµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËàÁ°ÅÝ¤·á¤·¤Æµ¯¤³¤ê¡¢¥Þ¥á¤¬ÇË¤ì¤¿²Õ½ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈéÉæ¤¬ºÆÀ¸¡£¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÈé¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ðº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×À¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Íè¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤òÁÂ¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Áö¡¦¹¶¡¦¼éÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÕ»»¤·¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÄã¤Ç¤âºòÇ¯°Ê¾å¤Î¼«Ê¬¤ÇºÆÅÙ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¸ñ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÍÑ°Õ¼þÅþ¤ËàÉü¸¢á¤Ë¤à¤±¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£