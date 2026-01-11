¥·¥¬¥Ëー¡¦¥¦¥£ー¥Ðー¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ë¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¡É¹Ô°Ù¡¡ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ーÆÏ¤±¤¿²áµî
¡¡½÷Í¥¥·¥¬¥Ëー¡¦¥¦¥£ー¥Ðー¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ø10¥Úー¥¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥·¥¬¥Ëー¤Ï¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢1980Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¤¬¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÄ¹Ê¸¤Î¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤Ç¥¦¥£ー¥Ðー¤¬±é¤¸¤¿¾¯½÷¥¥ê
¡¡ÊÆCBS¤Î¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥çー¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¡×¤Ø¤Î½Ð±é»þ¡¢¥¦¥£ー¥Ðー¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ë¥é¥Ù¥ó¥ÀーÊÁ¤Î¥ì¥¿ー¥»¥Ã¥È¤Ë»ç¤Î¥¤¥ó¥¯¤Ç²¿¥Úー¥¸¤â¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¢É½¤Ë5¥Úー¥¸¤â½ñ¤¤¤¿¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇÉõÅû¤ËÆþ¤ì¡¢Èà¤¬¤è¤¯Íè¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¤Þ¤Ç¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¦¥£ー¥Ðー¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¸µ¤ØÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë