明日12日(月・祝)は道北や道央を中心に雪が降り、沿岸などでは風も強まるでしょう。宗谷や留萌地方、石狩北部では夜遅くにかけて猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒が必要です。降雪量も、明日夕方までの24時間で50センチに達する所もあり、大雪による交通障害にも注意して下さい。また、今日11日(日)に解けたり雨が降ったりしてぬかるんだ所が凍結してツルツル路面やデコボコ路面となることもあるため、車の運転などの際は路面状況の悪化にも注意が必要です。

暴風雪や暴風に警戒 見通しが全くきかなくなるおそれも

今日11日(日)は、北海道付近を低気圧が通過した影響で湿った雪が降りやすく、雨となって降った所もありました。最高気温は平年より7℃くらい高く、春先のような気温となり、札幌市内の路面にも雪解け水などで大きな水たまりができていました。また、風がかなり強くなりました。未明には最大瞬間風速が後志地方の余市で24.7メートル、胆振地方のむかわ町穂別で21.0メートルを観測し、1月の統計史上最も強くなりました。札幌でも昼過ぎに24.4メートルを観測するなど、電線がうなり声のような風切り音を出している時間もありました。



明日12日(月・祝)は、北海道付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。道北や道央を中心に雪が降り、風も強まるでしょう。宗谷や留萌地方、石狩北部では猛吹雪となり、見通しがまったくきかなくなるおそれもあるため、明日12日(月・祝)いっぱいは猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒が必要です。雪の降り方も強まります。明日12日(月・祝)午後6時までの24時間降雪量は多い所で50センチに達するおそれがあります。内陸などでも風が強く、局地的には吹きだまりにより降雪量以上の積雪となる危険もあります。大雪による交通障害にも注意して下さい。



なお、明日12日(月・祝)は、日中でも気温が朝からあまり上がりません。最高気温はマイナス3℃前後にとどまる所が多くなるでしょう。解けた雪が再び固まってツルツル路面となったり、デコボコの路面となる可能性があります。車の運転の際はスリップ事故やわだちによるハンドル操作の誤りによる事故の危険が高まる他、歩行者も足元が悪くなって転倒する危険があります。路面状況の変化には十分注意して下さい。