◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）

クラシックを目指す３歳牝馬の重賞が１８頭立てで争われ、３番人気のサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は５着に終わった。鞍上の戸崎圭太騎手は、昨年のエリカエクスプレスに続く連覇、横山典弘騎手に並ぶ当レース最多タイの４勝目を目指したが、かなわなかった。

勝ったのは５番人気のブラックチャリス（津村明秀騎手）で勝ち時計は１分３３秒６。２着は１０番人気のビッグカレンルーフ（松岡正海騎手）、３着には１１番人気のレオアジャイル（横山典弘騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（サンアントワーヌ＝５着）「全体的に落ち着いていて、レース前の雰囲気は良かったです。前回、ゲートで出遅れているので、そこに気をつけていましたが、うまく出られていい位置を取れました。折り合いも良かったので、あとは弾けるだけだと思ったんですけどね。ちょっと体の緩さが気になりました。中山よりは広いコースの方が良さそうです」

丹内祐次騎手（モルニケ＝６着）「折り合ってリズム良く走れていたけど、終始左に張るところがあったので、そのへんが良くなってくれば」

菅原明良騎手（トワニ＝７着）「出たところで我慢が利いていましたし、雰囲気良く走れました。ただ、この馬も脚を使っているんですけど、前が止まらなかったですね。まだ非力な面もありますし、これからベストと思える条件を見つけていけたらと思います」

田辺裕信騎手（ノーザンタイタン＝８着）「現状、まだ小柄な馬で、手前をちょこちょこと替えたり、芯が入り切っていないところがありますからね。これから良くなると思いますし、現状は東京のようなコースの方が戸惑わずに走れるのかもしれません」

横山武史騎手（ヴァリスマリネリス＝９着）「枠がきつかったです。少し外をぶん回して勝ち切るだけの力は、まだありませんからね。ただ、いい馬ですし、具合も良かったです。この舞台が合わなかったですね」