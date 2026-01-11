Snow Man宮舘涼太、6歳のファンのもとへサプライズ訪問 “エレガントお子様ランチ”振る舞う
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、12日放送のTBS系特番『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2026』（後6：30）に出演する。宮舘は6歳の女の子の夢をかなえるため三重・四日市市へと向かう。
【写真】6歳のファンとお子様ランチ作りする宮舘涼太
毎年恒例の年始の風物詩は今年で31周年を迎え、これまでも“テレビの力で人々の夢をかなえたい！”というコンセプトのもと、毎年笑いと感動を与えてきた『夢スペシャル』。今年も超豪華な夢をかなえていく。
宮舘の大ファンだという女の子の家にサプライズ訪問し、得意の手料理を振る舞う。テレビで一般の人に料理を振る舞うのは初めてだという宮舘は、“エレガントお子様ランチ”を作ることに。一緒に収穫したトマトで作る絶品パスタや、苦手食材を忍び込ませたスープなど、腕によりをかけてエレガントな料理を作る。はたしてその出来栄えは。
さらに、料理中にはSnow Manの人気曲「カリスマックス」のコラボダンスや、特別な“あるもの”をプレゼントするなど、サプライズが盛りだくさんとなる。
さらに俳優・佐藤健が、3月に勇退する保育園の名物先生に感動サプライズをするために山形・米沢市へ。佐藤の大ファンだという先生のために、大ヒットドラマ『恋はつづくよどこまでも』の名シーンの再現や、話題のTENBLANKの楽曲「永遠前夜」をテレビ初の弾き語りで披露し、先生は大号泣。
実はある出来事で悲しみに暮れていた中、心の支えとなっていたのが佐藤だったという。そんな先生の胸の内を知った佐藤の目にも思わず涙が…。感動の結末が待ち受ける。
