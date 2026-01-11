お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）が、10日放送のBS朝日「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず」（土曜後11・30）に出演。家庭内のクリスマスの様子を回想した。

相方の三村マサカズ（58）と「クリスマス」の話題になり、大竹は「うちはツリーないよ。1つもない」とキッパリ。子供が街で見かけると「ツリーだ！」と喜ぶのに対して、大竹は「うちにはないんだよ。よそで見ときな」とごまかすといい、三村から「君が飾ればあるんだよ！」とツッコまれた。

飾り付けなども一切ないといい、大竹家では「靴下も見たことない…俺がやってないからね」と、どこか他人事だ。

そんな大竹は、クリスマスイブは仕事があり、外食で済ませた。もちろん、家族の食事内容は知らない。翌25日に自宅で「夜ご飯、どうしようかな。チキン買ってこようかな」と口にすると、妻・中村仁美から「昨日食べたし！」と強めの一言。「やってたんだ、家族で」と恥ずかしい思いをしたと振り返った。

さらに25日は仕事で帰る前に、コンビニで少し高めの「外国のアイス」を買って帰ると、子供が「それだ！」と大喜び。ところが「かみさんが“なんで買ってきたの？”“きょう何の日？”」とつれない態度で、大竹家のクリスマスは「とっくに終わってた」と回想した。

三村は「ろくに、イブも当日も家にいないのに“なに最後の最後でヒーローになろうとしてんの”」という妻の内心を想像し、大竹も「あるでしょうね。最後だけ取りやがって、みたいなね」と、妻の愚痴を理解していた。