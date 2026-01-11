¶¥µ»¤«¤ë¤¿¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï2Ï¢ÇÆ¡¡Ì¾¿Í¤ÏÊÖ¤êºé¤¡¢ÂçÄÅ
¡¡¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè70´ü¥¯¥¤¡¼¥ó°Ì¤ÈÂè72´üÌ¾¿Í°Ì¤Î·èÄêÀï¤¬11Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô¤Î¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥¯¥¤¡¼¥óÀï¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÂç³ØÀ¸ÌðÅçÀ»Íö¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÀ©¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ì¾¿ÍÀï¤Ï·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢ºòÇ¯¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀîÀ¥¾µÁ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬ÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¹â¹»À¸¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌðÅç¤µ¤ó¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Ç½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Àîºê»Ô¤ÎÀ¾ËÒÈþ½í¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬Ä©¤ó¤À¡£»î¹ç¤ÏºÇÂç5²ó¤Ç¡¢ÌðÅç¤µ¤ó¤¬3Ï¢¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖµîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¿ÍÀï¤ÏÊ¡²¬¸©¤Î¼«¸«ÁÔÆóÏ¯¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ÎËÉ±Ò¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£