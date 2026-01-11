マンチェスター・シティは10日、FAカップ3回戦で3部のエクセター・シティと対戦し、10-1の快勝を飾った。



格下との対戦だったため、シティは圧巻のゴールショーを見せたが、この試合で素晴らしい存在感を見せたのが、新加入のFWアントワーヌ・セメンヨだ。



ボーンマスから今冬に加入したばかりの同選手は早速この試合でスタメンに名を連ねると1ゴール1アシストの大活躍。ピンポイントクロスでお膳立てした際は左足、ラヤン・チェルキのスルーパスに抜け出したゴールは右足と両足を自在に操れることやシティの攻撃に新たな可能性をもたらす期待を感じさせた。





3部のクラブ相手とはいえ、早々に自身の武器をアピールし結果を残したセメンヨをこの試合累積でベンチに入れなかったペップ・グアルディオラに代わって指揮をとったアシスタントコーチのペップ・リンダース氏はを次のように称賛した。「アントワーヌは順調に適応している。彼は謙虚な男だ。我々は長い間彼を追ってきたが、彼が最前線にもたらすものは、我々が求めていて必要としているものだ。彼は素早く攻撃できるし、プレスもできる、止まらない。今日見た通り、彼は我々のスタイルに素早く適応できる。だから彼がいるのはありがたい」（クラブの公式より）デビュー戦で早速違いを見せたセメンヨ。シティは来週カラバオカップ準決勝1stレグ・ニューカッスル戦、さらに週末にはマンチェスター・ユナイテッドとのダービーとビッグマッチが続くが、期待も大きいセメンヨはこの大一番でも結果を残せるか、楽しみだ。