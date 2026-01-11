女優の天海祐希（58）が11日、大阪市内で主演映画「劇場版 緊急取調室 THE FINAL」の大感謝舞台あいさつを田中哲司（59）、小日向文世（71）とともに行った。

2014年1月にスタートし、5シーズンにわたりテレ朝系で放送され、“キントリ”の愛称で親しまれる連続ドラマのフィナーレを飾る同作。天海演じるたたき上げの取調官・真壁有希子の“最後の出番”となる。

大歓声と拍手に迎えられ、「天海やで。どやった？おもろかったやろ？ありがとう」と大阪弁であいさつし、沸かせた。

続く田中も「みんな、出番やで？」とおなじみのセリフを大阪弁に変換。「新幹線に乗ってみんなに会いに来たわ。みんな楽しんでってや、ほなな」とたどだたどしい方言で笑わせ、小日向も「寒い中、来てくださってほんまにおおきに〜」と呼びかけた。

劇中、気合を入れるときにほおをたたく真壁に対し、天海本人はセリフでNGや失敗をを繰り返すと「わりと私、ココをたたきます」と、ふとももを強くたたく姿を再現した。

田中は「（天海は）“くっそ〜！”って。自分に怒ってる」と説明を付け足し笑顔。「ソレを見て僕らが緊張する感じ」と笑う小日向に、「ここで俺らがミスるわかにいかない…。（天海は）自分に厳しいですね。僕たちがミスしても全然許してくれるのに、自分がミスるとすごい厳しい」と評した。

天海は「自分に腹を立てる。だってしめしがつかないですよね。こんな私を支えていただいてるのに」と、座長としての責任を口にした。

最後の共演を惜しんだ3人。客席からは最後まで大きな拍手と「ありがとう」の声が飛び、3人は会場の隅から隅まで手を振って応えるサービスぶりで、喜ばせていた。