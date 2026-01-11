倖田來未、大胆“バニーガール姿”に反響「目のやり場に困る」「素晴らしいファンサービスですね」
歌手の倖田來未（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。ステージ上で披露した“バニーガール”風の衣装を着こなしたショットを公開した。
【写真あり】大胆！ “バニーガール姿”を公開した倖田來未
倖田は「三連休いかがお過ごしですか？？あっとゆう間に終わってしまったクリスマスディナーショー 来月から再開します！！素敵なバレンタインを一緒に過ごしましょー！！！」と告知し、色気たっぷりな衣装で魅了したステージ写真を複数枚、投稿した。
ファンからは「エグいスタイル神」「可愛すぎて好きすぎて待ち受けです」「セクシー！可愛すぎるよ」「素晴らしいファンサービスですね」「すき！！！！！だいすき！！！」「えろかわゆさ爆発しとる」「目のやり場に困る 綺麗過ぎる」などの声が寄せられている。
