京阪・Osaka Metro北浜駅から徒歩2分のスペシャルティコーヒー専門店

証券取引所や多くの銀行が集まる金融街の大阪・北浜エリアで、高層ビルと近代的なレトロ建築が建ち並ぶこの場所に、「EMBANKMENT Coffee」があります。京阪・Osaka Metro北浜駅から徒歩約2分、淀屋橋駅からも徒歩5分ほど。Osaka Metro梅田駅からも1駅とアクセスもしやすくとっても便利。

大正時代の二軒長屋をリノベーションした店舗は、外観も雰囲気があって素敵！ オフィスビルが立ち並ぶエリアの一角にありながらも、周囲の景色に自然と溶け込んでいて、レトロ建築好きにもおすすめのカフェです。

座席は1階席と2階席があり、1階は中央の大きなテーブルを囲むようにベンチやテーブル席が配置されています。

1階には壁で区切られたこぢんまりとしたテーブル席もあり、ひとり時間も楽しめそうです。

2階は2人掛けのテーブル席が中心。座席間隔は十分取られているので、ひとりでも複数人でも心地よく過ごせます。

2階席（南面・土佐堀通側）

建築当初のままの天井

また、北面は土佐堀川に面しており、窓際の席からは穏やかな川の流れを眺めることができるのも◎。

取材時は、川を悠々と泳ぐカモの姿が見られ、ほっこり気分に。店内も落ち着いた雰囲気で、時間の流れもゆるやかに感じられました。



豆本来のおいしさを感じられる浅煎りにこだわったコーヒー

大阪の堺に姉妹店「ELMERS GREEN」を構える「EMBANKMENT Coffee」ですが、他店との違いは「浅煎りのシングルオリジンに特化している」ところ。

スタッフさんによると、浅煎りは豆本来のフルーティな香りと甘さが際立ち、軽やかな飲み口が楽しめるのがポイントなのだとか。

ドリップコーヒーにはコーヒー豆の産地の紹介文が添えられている

モーニングの時間帯は1種類、11時以降は3〜4種類の浅煎りの「ドリップコーヒー」700円〜がいただけるので、浅煎り初心者さんもぜひ試してみて。

壁にズラリと並ぶのはコーヒー豆の産地の紹介文！

コーヒーの種類は時期によって異なるので、どんな産地や種類のコーヒーに出合えるかは、そのときのお楽しみ♪

そのほか、「エスプレッソ」や「アメリカーノ」、「カフェラテ」、「りんごジュース」などのドリンクメニューがラインナップ。ラテアートがかわいい「カフェラテ」650円は、特に女性に人気のドリンクです。

店頭では常時4〜5種類の豆、エスプレッソ、デカフェも販売されています。内容は時期によって変わりますが、100g1000円〜。自宅用にはもちろん、コーヒー好きへの手土産にもぴったり。お気に入りが見つかれば、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょう。



浅煎りコーヒーにぴったりなスイーツ

「EMBANKMENT Coffee」では、「バタートースト」400円と常時4種類のスイーツがスタンバイ。コーヒーのお供に、お店自慢の自家製スイーツも味わってみませんか？

なかでも一番人気は、オーストリア菓子「リンツァートルテ」600円。アーモンドやクルミなどのナッツがトッピングされていて、ゴロゴロ食感が楽しめます。

甘酸っぱいラズベリーや赤すぐりのジャムがよいアクセントに

濃厚なチョコレート味が軽やかな浅煎りコーヒーとマッチしていて、何度もリピートしたくなるおいしさです♪

また、ゴロゴロ食感のくるみがたっぷり入った「キャロットケーキ」600円もおすすめの一品。どっしりとした生地のパウンドケーキと、コーヒーとのペアリングを楽しんでください。

歴史ある建物に、川沿いの景色、そしておいしいコーヒーが味わえる「EMBANKMENT Coffee」。慌ただしい日常から少し離れて、ゆっくりしたい人にぴったりのお店でした。豆選びから抽出、スイーツとの組み合わせまで、ひとつひとつに丁寧さが感じられるのも魅力。コーヒー好きはもちろん、「いつもと違う一杯」を探している人にも訪れてほしいイチオシ店です♪



■EMBANKMENT Coffee（えんばんくめんと こーひー）

住所：大阪府大阪市中央区北浜1-1-23 1F

TEL：080-4340-1701

営業時間：9〜18時

定休日：無休



