畑芽育、姪っ子との密着2ショット公開「可愛すぎる」「仲良しで癒やされる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】女優の畑芽育が1月10日、自身のInstagramを更新。姪っ子との2ショットを公開した。
畑は自身がMCをつとめるラジオ番組『TMEIC presents 畑芽育とFUN Time』（毎週月曜よる6時50分〜）のリアルイベントが10日に開催されたことを「無事に終えることができました わｧ…みんな本当にありがとうございました」と報告。お笑いコンビ・ジェラードンなど出演者への感謝を集合写真などを交えながら語りつつ、「最後に姪っ子に大拒絶される芽育でした」と自身の頬に手をかける姪っ子を抱っこするショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「イベントお疲れ様」「姪っ子ちゃん元気一杯」「仲良し癒やされる」「集合写真和気あいあい」「大絶賛嬉しいね」「姪っ子ちゃん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
