元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、美脚際立つショーパン×タイツコーデのプラベショット公開「セクシー」「いい笑顔」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月10日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】グラビア話題の美人アナ「セクシー」と話題の美脚ショット
竹中アナは「＃新春紅白コピバン合戦 楽しかった〜」とつづり、那覇市で行われたコピーバンドが集結するイベント「2026年 新春紅白コピバン合戦」を観賞したと報告。「かっこよかったー ストレス発散」と楽しんだことをつづり同イベントでの複数の写真を投稿し、すらりとした美しい脚が際立つショートパンツのコーディネートを公開している。
この投稿には「脚に目が行く」「いい笑顔」「セクシー」「楽しそうなイベント」「ショートパンツ可愛い」「スタイル抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
